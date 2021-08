Unfallfahrer lies Opfer (25) einfach liegen

Es ist nicht sicher, dass Daniel R. überlebt. Der Unfalllenker ist auf der Flucht.

. In Neumarkt in der Steiermark unweit von Murau bangen Eltern seit dem Wochenende um das Leben ihres Sohnes: Nur gute acht Kilometer von zu Hause entfernt wurde Daniel R. (25) in der Nacht von einem Autofahrer buchstäblich über den Haufen gefahren und 200 Meter mitgeschleift.Ohne sich weiter zu kümmern, ließ der Unfalllenker den jungen Elektrotechniker blutüberströmt am Straßenrand in Mühlen am Zirbitzkoge liegen und flüchtete.