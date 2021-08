Unsere Politiker im Gebirgs-Fieber

Unsere Politiker liegen im Urlaub nicht auf der faulen Haut – sie sind in den Bergen.

Wien. Den Kanzler zog’s nach Rovinj ans Meer, Innenminister Karl Nehammer kehrte gerade aus Griechenland zurück und auch Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein hatte es nach Italien verschlagen. Doch was ein österreichischer Politiker – oder Politikerin – sein will, der muss natürlich auch in die Berge. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner etwa in die steirischen Alpen – auf der Tauplitz verbrachte die SPÖ-Politikerin zusammen mit ihren Mann Michael Rendi und den beiden Töchtern sichtlich entspannte Tage. Zuvor hatte es aber auch einen Abstecher nach Italien gegeben.

Entspannte Tage hat Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger schon hinter sich – sie ist schon eine Woche in Wien. Zuvor war sie nicht nur kameragerecht in den Altausseer See gesprungen, sondern hatte auch noch den Hausberg, die Trisselwand, erstiegen.

So extrem im Gebirge wie FPÖ-Chef Herbert Kickl treibt es aber kein anderer Politiker: Der Kletter-Fex postete kürzlich ein Foto vom Däumling (Dachstein). Kickls Vorgänger Norbert Hofer hingegen setzt eher auf Biken – er ist auf einem Foto vorm Hallerhaus im Wechselgebiet zu sehen.