Verdächtige Pakete in Amstetten: Hauptplatz gesperrt

Die Erhebungen durch Sprengstoffexperten findet derzeit in der niederösterreichischen Bezirksstadt Amstetten statt.

Vier verdächtige Pakete in Amstetten haben am Mittwochnachmittag zu einem Polizeieinsatz in der niederösterreichischen Bezirksstadt geführt. Der Hauptplatz wurde laut Polizeisprecherin Manuela Weinkirn großräumig abgesichert und ein Platzverbot von der Bezirkshauptmannschaft verordnet. Sprengstoffsachkundige Organe und Sprengstoffspürhundeführer waren mit Erhebungen beschäftigt.

Die Anzeige hatte auf vier verdächtige Pakete, wie Postsendungen aussehend, gelautet, die auf dem Hauptplatz vor verschiedenen Objekten aufgefunden worden waren, sagte Weinkirn auf Anfrage. Neben der Sperre des Hauptplatzes wurde auch die Evakuierung angrenzender Häuser verfügt.