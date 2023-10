Vergiftungsgefahr beim Kochen: Dieses Gemüse kann töten

Toxikologe und Autor Carsten Schleh (45) klärt über Gefahren alltäglicher Lebensmittel auf. Bei diesen Produkten ist Vorsicht geboten ...

Vergiftungsgefahr beim Kochen: Der deutsche Toxikologe und Autor Carsten Schleh erklärt, in welchen Gemüse-Produkten Giftstoffe sein können. Diese Hinweise sollten nicht nur Gourmets kennen:

So enthalten etwa Kartoffelschalen Solanin – einen Giftstoff gegen Schädlinge, klärt der 45-jährige Experte gegenüber "Blick" auf. Allerdings ist der Stoff in modernen Sorten so gering, dass er keine Gefahr mehr darstellt. Bilden sich aber Keimlinge, ist aber Vorsicht geboten, denn: der Solaningehalt rund um den Keimling sei erhöht, so Schleh. Deshalb gilt es Keimlinge großzügig herauszuschneiden. Kartoffeln, die sich grün verfärbt haben, sind gemäß Schleh komplett vergiftet und müssen ganz entsorgt werden.

Zucchinis enthalten Giftstoff Cucurbitacine

Zucchinis enthalten von Natur aus den Bitter- und Giftstoff Cucurbitacine, der sie vor Schädlingen schützt. Aus herkömmlichen Sorten wurde er herausgezüchtet. Im Eigenanbau sollte man allerdings aufpassen: Eine Kreuzung mit anderen Kürbispflanzen könne dort zur Neubildung von Cucurbitacinen führen. Etwa, wenn Zucchini neben Zier- oder Wildkürbissen angebaut werden. Schon der Verzehr einer solchen Zucchini kann tödlich enden. Immerhin gebe es ein Warnsignal: "Giftige Zucchetti schmecken sehr bitter", so der Toxikologe und Autor.

Grüne Bohnen wiederum enthalten giftiges Phasin – daher sollten sie nur gekocht gegessen werden, denn alleine beim Verzehr von nur fünf rohen grünen Bohnen bei einem Verzehr kann es schwere Übelkeit, Schüttelfrost und Krampfanfälle hervorrufen.

Muskatnüsse enthalten Myristicin – einen halluzinogenen Stoff – der hochgiftig ist. Unter den Symptomen, die Tage lang anhalten können, finden sich unter anderem Herzrasen, Übelkeit und Wahnvorstellungen. Bereits zwei Nüsse – sie enthalten etwa zehn Gramm – könnten eine erwachsene Person töten, sagt Schleh. Bei Kindern reichen fünf Gramm. Muskatnüsse deshalb immer ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!