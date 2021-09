Verweste Frauenleiche in Wald gefunden

Die Frau war über ein Monat abgängig.

Mehr als ein Monat hatte man nach einer vermissten 47-jährigen Frau aus Oberösterreich gesucht. Sie war seit dem 30.Juli aus einem örtlichen Pflege- und Betreuungszentrum in Wartberg abgängig. Die Frau war unterwegs zum Einkaufen, kam aber nicht zurück ins Heim. Nun fand man am 3.September ihre stark verweste Leiche. Ein 59-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt machte den Fund in einem Waldstück und informierte die Einsatzkräfte. Durch einen Zahnabgleich wurde die Identität der Frau festgestellt.

Bei der Obduktion konnte man Fremdverschulden ausschließen.