Verwunderung um Wien-Foto von Exil-Politikerin

Minsk. Zum orthodoxen Weihnachtsfest hat die weißrussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja am Donnerstag auf Twitter Weihnachtsgrüße geschickt. Dazu postete die frühere Präsidentschaftskandidatin ein Bild mit Stephansdom im Hintergrund. Das Außenministerium hat allerdings keine Hinweise, dass sich Tichanowskaja aktuell in Wien aufhalten würde, wie eine Sprecherin der APA auf Anfrage sagte.

"Frohe orthodoxe Weihnachten an die Belarussen und alle, die heute feiern", schrieb Tichanowskaja. "Möge Frieden und Liebe eure Herzen füllen."

Merry Orthodox Christmas to Belarusians and all celebrating today! May peace and love fill your hearts.

Віншую беларусаў і ўсіх, хто святкуе сёння, з Калядамі! Няхай вашыя сэрцы напоўняцца мірам и каханнем. pic.twitter.com/mk5zdHUoj2