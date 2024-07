Vierjähriger in Graz von Straßenbahn schwer verletzt

Nachdem der Bub in der Nähe eines Springbrunnens gespielt hat, trug er schwere Kopfverletzungen davon.

Ein vierjähriger Bub ist am Freitagnachmittag in Graz von einer Straßenbahn angefahren worden. Das Kind soll laut einer Aussendung der Polizei bei einer Springbrunnenanlage auf der UNESCO-Esplanade gespielt und dabei die herannahende Zuggarnitur übersehen haben. Der 25-jährige Lokführer konnte die Straßenbahn trotz Notbremsung nicht mehr rechtzeitig anhalten. Der Bub wurde schwer verletzt in die Kinderchirurgie des LKH Graz eingeliefert und stationär aufgenommen.