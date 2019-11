Bauernhof-Brand: Feuerwehrmänner verletzt

Das Feuer nahm seinen Anfang im Stall und griff dann auf dasgesamte Gebäude über.

Bregenz. Beim Brand eines Bauernhauses in Schruns (Montafon) am Donnerstagabend sind zwei Feuerwehrmänner verletzt worden. Das Feuer nahm seinen Ausgang im angebauten Stallgebäude, griff dann aber auch rasch auf das Dachgeschoß des Bauernhofs über. Mehrere Kälber wurden rechtzeitig in Sicherheit gebracht, informierte die Polizei.

Als die Feuerwehr eintraf, stand bereits das gesamte Gebäude in Vollbrand. Um dem Feuer Herr zu werden, mussten Teile des Hauses mit einem Lkw-Kran abgetragen werden. Die Brandursache und die Schadenssumme standen zunächst nicht fest.



Es standen sechs Feuerwehren mit 120 Personen im Einsatz. Im Zuge der Löscharbeiten wurde die stark befahrene Montafoner Straße (L188) zwischen Gantschier und Schruns gesperrt.