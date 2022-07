× Brand in Luxushotel: Chef rettet 57 Gäste und Personal

Noch bevor die Feuerwehr eintraf, konnten bereits alle Personen evakuiert werden.

Vorarlberg. In einem Viersterne-plus-Hotel in Warth am Arlberg brach kurz nach Mitternacht ein Brand aus, der sofort auf die Fassade übergriff. Etliche Gäste flüchteten auf ihre Balkone und riefen um Hilfe. Die Hoteleigentümer reagierten sofort, begannen die Flammen mit Feuerlöschern einzudämmen und brachten 32 deutsche Urlauber und 25 Angestellte ins Freie in Sicherheit. Drei von ihnen wurden leicht verletzt.

© APA/FEUERWEHR WARTH ×

Bei Ankunft der 13 Feuerwehren, die mit drei Drehleitern anrückten, stand die ostseitige Schindelfassade bereits in Vollbrand. Die Evakuierten wurden von der Bergrettung und dem Roten Kreuz versorgt und kamen in einem Nachbarhotel unter. Die Brandursache ist unklar. Die Kripo ermittelt.