Ein 41-jähriger Mann hat sich am Freitagabend gegen 18.00 Uhr mit mehreren Schusswaffen in seiner Wohnung in Röthis (Bezirk Feldkirch) verschanzt. Er drohte damit, andere umzubringen, sollten sich Polizeikräfte der Wohnung nähern. Die Polizei konnte ihn gegen 22.00 Uhr telefonisch zur Aufgabe überreden. Der Mann ließ sich widerstandslos festnehmen. Verletzt wurde niemand.



Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Nähere Hintergründe zum Motiv des Mannes sind noch nicht bekannt.