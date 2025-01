Aprés-Ski-Bar: Agressiver Gast verletzte Polizisten

Ein Gast rastete nach dem Skifahren in einer Bar komplett aus.

Ein Gast einer Aprés-Ski-Bar in Mellau rastete am Sonntag komplett aus. Der 24-Jährige verhielt sich dermaßen aggressiv, dass die Polizei alarmiert werden musste. Bis zum Eintreffen der Beamten versuchten Personal und Gäste den Mann am Boden zu fixieren.

Doch auch als die Polizisten vor Ort waren, ließ sich der Skifahrer nicht beruhigen. Im Gegenteil: Er trat mit seinen Skischuhen nach einem Beamten, woraufhin er festgenommen wurde. Bei der Verhaftung versetzte er einem Polizisten noch zwei Kopfstöße. Dieser wurde verletzt.

Der 24-Jährige wurde mit zur Wache genommen und am nächsten Tag auf freiem Fuß angezeigt.