Backwarenzusteller brutal überfallen: 1.000 Euro für Hinweise ausgelobt

Vorarlberg. Wie bereits berichtet, verübten am Montag, dem 23.11.2020, in der Zeit zwischen 05:40 Uhr und 05:45 Uhr vermutlich zwei bis dato unbekannte Täter einen Raubüberfall auf einen Lieferanten von Backwaren in Bregenz. Das Opfer wurde von den Tätern mit massiver Gewalt, offensichtlich unter Einsatz eines derzeit unbekannten Gegenstandes niedergeschlagen und schwer verletzt. Das Opfer wurde ins LKH Feldkirch eingeliefert und stationär aufgenommen.

Eine detaillierte Befragung des Opfers konnte aufgrund der Verletzungen bislang nicht durchgeführt werden.

Neuerlicher Zeugenaufruf an die Bevölkerung

Neuerlicher Zeugenaufruf an die Bevölkerung: Wer hat am 23.11.2020, in der Zeit von ca. 05:30 Uhr – 06:00 Uhr, im Nahbereich des Tatortes Nideggegasse (Dialyseinstitut), Dorf Rieden, Staig oder im Bereich der Brielgasse (Finanzamt Bregenz) Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen, die allenfalls mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten.

© LPD V

Von den Tätern wurde ein Aluminiumkoffer aus dem Fahrzeug geraubt. Wer kann Angaben zum Verbleib des abgebildeten Aluminiumkoffers (Symbolbild) machen. Für sachdienliche Hinweise, die zur Klärung der Tat führen, hat das geschädigte Unternehmen eine Geldbelohnung in der Höhe von € 1.000,00 ausgelobt.

© LPD V

Hinweise, die vertraulich behandelt werden, sind an die Polizeiinspektion Bregenz – 059 133 8120 oder das Landeskriminalamt Vorarlberg – 059 133 80 3333 erbeten.