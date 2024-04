Bewusstloser Fahrer: PKW fuhr Kind über den Fuß

Ein Autofahrer hat in Vorarlberg aufgrund eines akuten gesundheitlichen Problems die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, welches in weiterer Folge unter anderem einem Kind am Gehsteig über den Fuß gefahren ist.

Der 61-Jährige aus dem Bregenzerwald war Freitagmittag in Kennelbach unterwegs als er das Bewusstsein verlor, wie die Polizei mitteilte. Er war dabei auf der L13 von Bregenz am Weg nach Wolfurt. Nachdem der Mann das Bewusstsein verloren hatte, geriet er rechts von der Fahrbahn ab und es kam zu dem Zusammenstoß auf dem Gehsteig mit dem Kind. Es wurde dabei leicht verletzt. Danach ging die unkontrollierte Fahrt weiter und das Auto des Betroffenen touchierte ein abgestelltes Auto, das wiederum in einen weiteren geparkten Pkw geschoben wurde. Schließlich prallte das Fahrzeug laut Angaben der Polizei auf Höhe des dort befindlichen Supermarkts ungebremst in eine Betonmauer. Eine Frau, die den Zwischenfall beobachtet hatte, zog den Mann aus dem Fahrzeug und führte bis zum Eintreffen der alarmierten Rettung unter telefonischer Anleitung der Blaulicht-Organisationen Wiederbelebungsmaßnahmen durch. Nach erfolgreicher Reanimation wurde der Lenker in das Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht. Die beteiligten Pkws sind nach den Zusammenstößen erheblich beschädigt.