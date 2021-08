Corona-Cluster bei Amateur Fußballern

Auch Familienmitglieder der Spieler haben sich angesteckt.

Vorarlberg. Im Bezirk Feldkirch entstand ein Corona-Cluster rund um Amateur Fußballspieler. Zunächst haben sich vergangene Woche acht Spieler infiziert. Inzwischen ist der Cluster auf 16 Personen angewachsen, wie "ORF Vorarlberg" berichtet. Der Anstieg liege daran, dass sich auch Familienmitglieder angesteckt hätten.

Das Fußballspiel im Freien sei nicht das Problem gewesen, sagt Christian Bernhard von der Landessanitätsdirektion zu "ORF Vorarlberg". Die Spieler dürften sich in der Umkleidekabine angesteckt haben. Bernhard mache sich aus infektiologischer Sicht keine großen Sorgen wegen des Clusters, denn Cluster in diesem Ausmaß gebe es in Vorarlberg immer wieder.