Falsche Herdplatte: Frau brennt beim Suppe kochen fast Haus nieder

Das Feuer griff bereits auf das Dachgeschoss über. Drei Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Durch das versehentliche Einschalten der "falschen" Herdplatte hat eine Frau am Samstagabend in einem Mehrparteienhaus in Sulzberg (Bez. Bregenz) einen Küchenbrand verursacht. Sie wollte eine Suppe kochen, schaltete aber nicht die Herdplatte unter dem Topf, sondern die benachbarte ein. Auf dieser befanden sich Plastikgegenstände, die sich entzündeten.

Ganzes Haus evakuiert

Als die Frau, die die Küche zwischenzeitlich verlassen hatte, den Brand bemerkte, schlug sie Alarm. Nach Angaben der Polizei verständigte die Frau alle Hausbewohner, die sofort das Gebäude verließen.

Dachgeschoss bereits in Flammen

Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten die Flammen bereits auf das Dachgeschoss übergegriffen, dennoch konnte der Brand rasch gelöscht werden. Drei Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden ist beträchtlich.