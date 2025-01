× Feuer im Pfändertunnel: 200 Personen evakuiert

Die evakuierten Personen wurden beim nördlichen Tunnelportal in Bregenz vom Roten Kreuz versorgt.

Bregenz. Wegen eines Pkw-Brandes musste der Pfändertunnel der Rheintalautobahn (A14) bei Bregenz am Sonntag mehrere Stunden lang für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Aufgrund der Rauchentwicklung brachten sich laut Polizeiangaben 150 bis 200 Personen in Querstellen in Sicherheit und mussten evakuiert werden. Verletzt wurde niemand.

Auslöser war gegen 10.00 Uhr ein Brand aus ungeklärter Ursache im Motorraum eines Pkws eines 62 Jahre alten deutschen Lenkers in Fahrtrichtung Deutschland. Er hielt sein Fahrzeug im Tunnel an, bis zum Eintreffen von Feuerwehr und Rettung brannte das Fahrzeug völlig aus und es entstand starke Rauchentwicklung. Die evakuierten Personen wurden beim nördlichen Tunnelportal in Bregenz vom Roten Kreuz versorgt.

Schäden an Fahrbahn, Wand und Decke

Im ostseitigen Tunnel entstanden Schäden am Fahrbahnbelag, an der Tunnelwand und an der Tunneldecke. Gegen 13.00 Uhr konnte die Weströhre mit einer Gegenverkehrseinrichtung wieder freigegeben werden. Die Oströhre bleibt bis auf weiteres gesperrt und muss genauer untersucht werden.

Es standen mehrere Feuerwehren mit insgesamt 55 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen, das Rote Kreuz, Polizei und die Asfinag mit ebenfalls neun Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften im Einsatz.