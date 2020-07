Frau nach Badeunfall in Vorarlberg reanimiert

74-Jährige trieb regungslos im Wasser.

Frastanz. Eine 74-jährige Frau hat am Sonntag in Frastanz in Vorarlberg (Bezirk Feldkirch) nach einem Badeunfall reanimiert werden müssen. Zwei Personen sahen, wie die Frau rund vier Meter vom Ufer entfernt im Schwimmbad Untere Au bäuchlings im Wasser trieb, teilte die Polizei mit.

Die beiden sprangen sofort ins Wasser, zogen die 74-Jährige ans Ufer und begannen mit den Wiederbelebungsmaßnahmen. Der Bademeister und zwei Mitglieder der Wasserrettung kamen ihnen dabei zu Hilfe. Wenige Minuten später traf ein Rettungsfahrzeug und der Rettungshubschrauber C8 ein. Die 74-Jährige musste zur intensivmedizinischen Behandlung ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert werden.