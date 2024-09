Frauenleiche in Vorarlberg: Es war Mord!

Die am Sonntag in Kennelbach bei Bregenz aufgefundene tote Frau dürfte Opfer einer Gewalttat geworden sein.

Das teilte die Vorarlberger Polizei am Dienstag auf Basis des seit Montag vorliegenden Obduktionsergebnisses mit. Unterdessen war die Identität der Frau weiterhin unbekannt. Die diesbezüglichen Ermittlungen waren im Gang und wurden vom Landeskriminalamt geführt. Es lag keine Vermisstenanzeige vor.

Passanten fanden Leiche

"Derzeit sind umfangreiche Spurenauswertungen sowie Befragungen möglicher Auskunftspersonen im Gange. Nähere Informationen zum Sachverhalt, insbesondere auch zur Todesursache, können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt gegeben werden", hieß es bei der Exekutive.

Die Leiche war am Sonntag von Passanten im Auwald der Bregenzer Ache unweit einer Schrebergartenanlage gefunden worden. Die Polizei bat Personen, die in der vergangenen Woche möglicherweise mit der Tat in Zusammenhang stehende Wahrnehmungen in der Achstraße in Kennelbach gemacht haben, Kontakt mit dem Landeskriminalamt aufzunehmen.