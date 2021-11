Genauer Unfallhergang noch nicht geklärt.

Ein 61-Jähriger ist Dienstagmittag in Hard in Vorarlberg bei einem Verkehrsunfall getötet worden. Der Mann wurde auf der Hofsteigstraße von einem Lkw erfasst und teilweise überrollt. Der Fußgänger erlag trotz erfolgter Reanimation noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang sind noch nicht gänzlich abgeschlossen, teilte die Polizei mit.