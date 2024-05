Gleitschirmpilot (38) auf Hang abgestürzt

Ein Passant hörte zum Glück die Hilfeschreie des 38-Jährigen und leistete Erste Hilfe.

Vbg. Ein 38-jähriger Mann ist am Sonntag in Vorarlberg bei einem Unfall mit seinem Gleitschirm schwer verletzt worden. Der Gleitschirmpilot stürzte am Sonntag kurz nach dem Start am Ludescherberg (Bez. Bludenz) auf einen steilen Hang ab. Zum Glück hörte ein Passant die Hilfeschreie des Schwerverletzten und leistete Erste Hilfe. Der 38-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch einen Notarzt mit dem Hubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.

Es war nicht der einzige Unfall an diesem Wochenende. Am Samstag waren zwei weitere Paragleiter-Piloten verunglückt.

Mit dem Hubschrauber ins Spital

Der Schirm eines 57-Jährigen war am Samstagnachmittag nach dem Start in Bezau, Bregenzerwald, in einer Höhe von 15 bis 20 Metern plötzlich zusammengeklappt. Nach seinem Absturz wurde der Mann ebenfalls per Hubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht.

Am gleichen Tag musste zu Mittag am Walmendinger Horn bei Mittelberg, Kleinwalsertal, ein 32-jähriger Gleitschirmflieger notlanden, nachdem er kurz nach dem Start von einer Windböe erfasst worden war. Sein Schirm geriet beim Landeversuch zwischen Bäume und er stürzte aus rund vier Metern Höhe ab. Der Pilot erlitt laut Polizei Verletzungen an der Lendenwirbelsäule.