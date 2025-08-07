Golden Retriever stürzt 40 Meter in den Abgrund

Golden Retriever stürzte auf Flucht vor nicht angeleintem Hund 40 Meter über Steilgelände ab.

Bregenz. Eine über Steilgelände abgestürzte und dabei schwer verletzte Hündin und ihr Halter sind am Mittwoch in Mittelberg (Kleinwalsertal) per Hubschrauber geborgen worden. Das Tier eines deutschen Urlauberpaars wurde bei einer Wanderung um den Widderstein von einem nicht angeleinten Hund attackiert. Die Golden Retriever-Hündin ergriff die Flucht, stürzte aber über 40 Meter in eine Schlucht ab. Ihr Besitzer stieg zu ihr ab, kam mit dem nicht gehfähigen Tier aber nicht mehr voran.

Die alarmierte Bergrettung rückte aus, forderte angesichts der Umstände aber die Flugpolizei an. So wurden Hündin und Halter per Tau geborgen und ins Tal geflogen, informierte die Exekutive. In einer Tierklinik wurden eine Beckenfraktur, ein Schädel-Hirn-Trauma und ein Pneumothorax festgestellt. Es bestehe jedoch die Hoffnung auf vollständige Genesung des Golden Retrievers, hieß es.