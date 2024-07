Identität des zweiten Toten im Bodensee geklärt

Durch einen DNA-Abgleich konnte die Identität einer bis dato unbekannten Leiche im Bodensee geklärt werden.

Das teilte die Polizei am Freitag in Bregenz mit. Es handelt sich um einen 83 Jahre alten Mann aus Chur in der Schweiz, der bereits seit Mai 2021 abgängig gemeldet worden war.

Fremdverschulden schlossen die ermittelnden Behörden ebenso aus wie im Fall einer zweiten Leiche, die innerhalb weniger Stunden am 22. Juni in der Bregenzer Bucht entdeckt worden war. Dabei handelte es sich um einen 79-jährigen Vermissten, dessen Identität bereits nach vier Tagen geklärt werden konnte. Es war ein ebenfalls aus Chur stammender Mann. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Fällen besteht nicht.