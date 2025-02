Massenschlägerei mit 40 Beteiligten – mehrere Verletzte

Ein Streit zwischen zwei Jugendlichen in einem Pub in Lustenau ist Samstagfrüh in eine Massenrauferei mit etwa 40 Beteiligten ausgeartet.

Die Auseinandersetzung bahnte sich gegen 1.40 Uhr im Lokal an, in weiterer Folge verlagerte sich der Konflikt auf die Straße. Dort gingen letztlich die Mitglieder zweier Jugendgruppen aufeinander los, informierte die Polizei. Dabei wurden vier Personen verletzt, zwei davon so schwer, dass sie mit der Rettung ins Spital gebracht wurden. Die Hintergründe der Auseinandersetzung waren zunächst noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen wurden gebeten, mit der Polizeiinspektion Lustenau (Tel. 059133-8144) Kontakt aufzunehmen.