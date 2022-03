Snowboarder von Pistenraupe überrollt - unverletzt

Deutscher kauerte sich unter rückwärts laufendem Pistengerät zusammen

Ein Snowboarder ist in Vorarlberg von einer rückwärtsfahrenden Pistenraupe überrollt worden. Der Deutsche kauerte sich auf seinem Brett in eine Hohlstelle der Piste und überstand den Vorfall daher unverletzt. Lediglich sein Snowboard wurde schwer beschädigt. Der Unfall ereignete sich bereits am Freitag gegen 19.45 Uhr auf einer gesperrten Talabfahrt im Skigebiet Golm (Montafon), teilte die Polizei mit.

Der Deutsche blieb gegen 19.45 Uhr etwa drei Meter hinter dem Pistenfahrzeug stehen. Dieses bewegte sich jedoch mit angehobener Fräse rückwärts, um die durch die Skifahrer entstandene Hohlkehle auf der Talabfahrt auszugleichen. Der Snowboarder erkannte die Situation, konnte aber nicht mehr ausweichen. So legte er sich mit dem angeschnallten Brett in Kauerstellung in die Hohlkehle der Piste und befand sich dadurch genau zwischen den beiden Raupen der Maschine. Der Lenker blieb sofort stehen, als er den Snowboarder plötzlich vor seinem Schneeschild auftauchen sah.