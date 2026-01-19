Alles zu oe24VIP
Linzplus will "Fitness-Haltestellen"
Im Gemeinderat

Linzplus will "Fitness-Haltestellen"

19.01.26, 11:24
„Das Wartehäuschen und die Wartebereiche sind ja schon da - anstatt aufs Handy zu schauen wären die paar Minuten Wartezeit perfekt für eine spielerisch-sportliche Fitnessübung", sagt Gemeinderat Potocnik. 

Linz. Linzplus will "Fitness-Haltestellen" und stellt im Gemeinderat am Donnerstag, 22. Jänner, einen Antrag dazu. 

"Wenn die 107 Millionen jährlichen Fahrgäste der Linz Linien im Schnitt nur 3 Minuten pro Fahrt warten, ergeben sich 321.000.000 oder 619 Jahre Wartezeit. Das sind gewaltige Zeitspannen, die gut nutzbar wären. Zum Beispiel für Fitness und für unsere Gesundheit", sagt Linzplus-Gemeinderat Lorenz Potocnik. „Stellen Sie sich vor, bei jeder Haltestelle ist ein kleines Fitnessgerät, z.B. eine Reckstange, ein Poster mit Anweisungen für kleine Körperübungen oder eine Sprossenwand um kurz die Bauchmuskeln zu trainieren“, so Potocnik zu seiner Idee, Wartezeiten für Fitnessübungen zu nutzen.

