Zwei Rapid-Anhänger nach Altach-Spiel attackiert

Vorarlberg. Zwei Männer im Alter von 33 und 42 Jahren besuchten am 15.08.2021, am Abend, im Stadion Schnabelholz in Altach die Bundesligabegegnung "SCR Altach" gegen "Rapid Wien". Da die beiden Männer aufgrund ihrer Bekleidung als Vorarlberger Rapid Anhänger zu erkennen waren, wurden sie im Stadion bereits gegen 22.30 Uhr von mehreren unbekannten Personen provoziert. Die beiden Männer zogen daraufhin ihre Oberbekleidung (mit Rapid-Aufschrift) aus, um einen Konflikt zu vermeiden. Als sie gegen 23.25 Uhr das Stadion wieder verließen, wurden sie bei der gegenüber dem Stadion befindlichen Bushaltestelle von zwei unbekannten Männern attackiert. Der 33-Jährige wurde dabei durch Faustschläge im Gesicht verletzt. Der 42-jährige blieb unverletzt.

Täterbeschreibung

Täter 1: Ca. 180 cm groß, 20-30 Jahre alt, sprach Deutsch (vermutlich deutscher Staatsbürger), hatte helle Haare, trug ein schwarzes T-Shirt mit unbekannter Aufschrift und eine helle Hose.

Täter2: Ca. 180 cm groß, 20-30 Jahre alt, sprach Deutsch (vermutlich deutscher Staatsangehöriger, hatte dunkle Haare, trug ein weißes T-Shirt mit SCR Altach Aufschrift und eine kurze Hose.

Hinweise an Polizeiinspektion Altach, Tel. +43 (0) 59 133 8151