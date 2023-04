Zwei Verletzte bei Kollision zwischen Bus und Pkw

74-jähriger Autofahrer übersah Linienbus beim Einbiegen

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Pkw am Montagvormittag in Hohenems sind zwei Fahrgäste leicht verletzt worden. Der 74-jährige Autofahrer hatte beim Einbiegen in die Graf-Maximilian-Straße den Linienbus übersehen, informierte die Polizei. Beim Bus barst die Scheibe der Seitentüre, auch Stoßstange und Scheinwerfer wurden massiv beschädigt. Das Auto dürfte nur noch Schrottwert haben.

Der 74-Jährige ließ zunächst einen von rechts kommenden Linienbus passieren, ehe er in die Straße einfuhr. Dabei übersah er jedoch den von links kommenden Bus. Die beiden Leichtverletzten begaben sich selbstständig ins Krankenhaus.