Wanderer (25) stürzte metertief in Üble Schlucht

Ein 25-Jähriger rutschte am Sonntagnachmittag bei einer Wanderung von Laterns (Bezirk Feldkirch) aus, fiel ins eiskalte Wasser und in weiterer Folge über einen Wasserfall in die Tiefe.

Vrlbg. Mit seinen Freunden war der junge Vorarlberger Sonntagnachmittag von Übersaxen aus zur "Üblen Schlucht" gewandert - wohl im Glauben, dass aufgrund der geradezu sommerlichen Temperaturen die Wege und Steige nicht der Winterpause schon freigegeben wäre, was aber nicht der Fall war. Beim Aufstieg in Richtung Laterns rutschte der 25-Jährige auf dem Weg aus und stürzte ins Gewässer der Frutz. Dabei wurde er vom Strom mitgezogen und stürzte folglich über einen Wasserfall in einen darunterliegenden Gumpen. Der junge Mann zog sich Kopfverletzungen und ein Schädelhirntrauma zu. Er wurde von der Bergrettung Rankweil vor Ort erst versorgt und anschließend per Taubergung vom Notarzthubschrauber Christopherus 8 ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.