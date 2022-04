Ostern fällt jedes Jahr an einem anderen Datum. Ein Meteorloge erklärt warum jetzt am Sonntag Ostern ist.

Warum fällt Ostern jedes Jahr auf ein anderes Datum? ORF-Meteorologe Markus Wadsak erklärt auf Twitter warum das so ist.

"Warum ist jetzt am Sonntag Ostern? Weil am Samstag Vollmond ist - und zwar exakt um 20:55:06 Uhr. Tatsächlich wird der Oster-Termin auf sehr spannende Weise ermittelt - nämlich so: Osterdatum ist der erste Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling. "

Warum ist jetzt am Sonntag Ostern? Weil am Samstag Vollmond ist - und zwar exakt um 20:55:06 Uhr. Tatsächlich wird der Oster-Termin auf sehr spannende Weise ermittelt - nämlich so: Osterdatum ist der erste Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling. — Marcus Wadsak ???? (@MarcusWadsak) April 14, 2022

Zwischen 22 März und dem 25. April

Daher gibt schwankt der Termin auch sehr stark, erklärt der Meteorologe. Da am 21. März Frühlingsstart ist, kann Ostern zwischen dem 22 März und dem 25. April stattfinden.