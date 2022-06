Weekend der Super-Partys

225.000 Rock-Fans in Gatsch und Glück: Am Samstag kommen Sonne und Seiler & Speer.

Nickelsdorf. Starkregen hatte dem Boden auf dem Nova-Rock-Gelände extrem zugesetzt: „Acht von zehn Festivals hätten abgesagt“, sagte Ewald Tatar, Veranstalter von Österreichs größtem Event.

Tatar behielt die Nerven, zog durch: Sand, Schotter und Holzschnitzel wurden herangekarrt, der komplett durchweichte Boden wieder festivaltauglich gemacht. Die Mehrkosten für Material und Personal gehen für die Veranstalter „in die Millionen“, sagt er.

Am Ende herrschte doch „Hysteria“. Das Publikum konnte nach zwei Jahren Corona-Pause wieder ausgelassen feiern, ein fulminantes Comeback: „Küss die Hand, Nova Rock!“, begrüße Marco Pogo, Arzt, Musiker und Präsidentschaftskandidat, mit seiner Band Turbobier. Er dankte den Helfern und Freiwilligen, die besonders bei den Extrem-Bedingungen das Gelingen des Festivals möglich machten.

Fulminant. Ab Samstag wird das Festival glühen: Es bleibt trocken, ist sonnig, wird wieder wärmer. Die Temperaturen klettern auf 28 Grad, perfektes Festivalwetter, Hochstimmung. Hauptact sind Seiler und Speer, dazu Volbeat und zuletzt Deichkind.

Unfall. Die Sanitäter hatten verhältnismäßig wenig Einsätze, wie es vom Roten Kreuz hieß. 358 Personen mussten versorgt werden: Verstauchungen, Schürfwunden. Ein Bühnenarbeiter verletzte sich bei einem Bühnensturz schwerer– Hubschraubereinsatz um 2 Uhr Früh.

Pride Parade: 200.000 feiern Toleranz für alle

Schrill, bunt und laut – mit der Regenbogen-Parade wird für mehr Rechte gekämpft.

Wien. Es ist der Höhepunkt der Vienna Pride: Am Samstag findet die Regenbogenparade am Wiener Ring statt. Motto: „Pride against hate – make love, not war!“

Demo. Es wird eine bunte Party als Zeichen der Toleranz. Laut Veranstaltern ist die Parade eine „politische Demonstration für die Rechte von lesbischen, schwulen, bisexuellen, transgender, intergeschlechtlichen und queeren Menschen“.

Österreich zeigt Offenheit: 200.000 Teilnehmer werden erwartet. Auch große Organisationen (z.B. ÖAMTC) und Unternehmen (ÖBB) machen mit bei der Party gegen Ausgrenzung. Die Parade zieht gegen den Uhrzeigersinn um die Innenstadt. Gestartet wird um 13 Uhr am Rathausplatz, wo auch ab 18 Uhr die Abschlusskundgebung stattfindet. Redner sind unter anderem Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (Neos) und NR-Abgeordneter Mario Lindner (SPÖ).