Wegen Klo-Panne: AUA-Flugzeug muss umkehren

Die rund 300 Passagiere waren über den vorzeitigen Rückflug verärgert.

Wien. Einen etwas unangenehmen Flug hatten die Passagiere einer Boeing 777-200ER, die am Dienstag Richtung New York startete. Denn kurz nach dem Abheben war ein unangenehmer Geruch an Bord zu vernehmen. Grund dafür waren defekte Toiletten. Fünf der acht WCs an Bord funktionierten nicht mehr, ein Unterdruckproblem war der Auslöser für die Verstopfung.

Nur 5 Klos für 300 Passagiere für 8 Stunden

Ein Grund zur Umkehr, denn eine Reparatur in New York wäre nicht möglich gewesen. die Boeing 777 hätte somit auch mit den defekten WCs zurückfliegen müssen. Der Flug hätte acht Stunden gedauert.

Passagiere umgebucht

Das Flugzeug befand sich gerade über Amsterdam, als die 300 Passagiere des Fluges über die Panne informiert wurden. Die AUA-Maschine konnte ohne weitere Zwischenfälle wieder in Wien-Schwechat landen. Die betroffenen Passagiere wurden nach der Rückkehr auf andere Flüge umgebucht, u.a. auf die Abendmaschine zum JFK Airport. Die Maschine wurde unterdessen repariert, so eine Sprecherin der AUA.