Weil sie Avancen ablehnte: Frau (21) mit Flasche attackiert

Der 21-Jährigen wurde mit einer angebrochenen Glasflasche ins Gesäß gestochen

Weil eine 21-Jährige in der Nacht auf Sonntag die Avancen eines Mannes abgelehnt hatte, soll ihr der 19-Jährige in einer Diskothek in Wien-Leopoldstadt mit einer abgebrochenen Glasflasche ins Gesäß gestochen haben. Die junge Frau erlitt eine größere Schnittverletzung, der Österreicher wurde noch in dem Tanzlokal festgenommen, berichtete die Polizei am Montag.

Die beiden hatten sich unterhalten und gemeinsam getanzt, bis sich die 21-Jährige wegdrehte und plötzlich einen Schmerz spürte. Sie wurde vom Personal und der Rettung erstversorgt und ins Spital gebracht. Der 19-Jährige verhielt sich gegenüber den Beamten aggressiv, bestritt die Tat und sprach von einem Unfall, obwohl die abgebrochene Flasche bei ihm gefunden wurde.