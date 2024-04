Welpen in Obstkarton zum Verkauf angeboten

Mit ihrem Hund war eine Wienerin in Ottakring Gassi - als ihr Vierbeiner sie plötzlich ganz aufgeregt zu einem Geschäft hinzog. Dort kauerten in einem Obstkarton zwei Welpen, die ein junger Mann zum Verkauf anbot.

Wien. Samstagabend in der Neulerchenfelder Straße im 16. Bezirk: Eine Passantin, die mit ihren Hund an der Leine den Gehsteig entlang ging, fand sich plötzlich in eine Verkaufsszene involviert, die ihr höchst unangenehm war und die sich schließlich dazu bracht, die Polizei zu alarmieren:

Demnach sprach sie ein junger Mann, der auf einem Klappstuhl saß, an und flunkerte, dass er die beiden süßen - aber total verängstigten und der Mutter wahrscheinlich viel zu früh abgenommenen mutmaßlichen Langhaar-Schäferhunde - loswerden muss und zwar um mindestens 900 Euro, soviel hätte er selbst in der Slowakei für die beiden Welpen gezahlt, weil...

Die Frau hörte nicht länger zu und wählte angesichts der beiden Hund im Obstkarton per Handy den Notruf.

© LPD Wien

Polizisten der Inspektion Brunnengasse, die umgehend vor Ort kamen, stellten dann gemeinsam mit einer Amtstierärztin fest, dass zwar Papiere vorhanden waren, aber die beiden Hundewelpen unerlaubt von der Slowakei nach Österreich gebracht worden waren und wichtige Impfungen z.B. gegen Tollwut fehlen - die Tiere müssen deshalb in Quarantäne. Die beiden (Lang-)Fellnasen wurden dem Vater des jungen Mannes, einem 55-jährigen österreichischen Staatsbürger tschadschikischer Herkunft, abgenommen und ins Tierquartier gebracht.