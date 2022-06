Wien bald in 3D: Apple Maps vermisst Hauptstadt

Vielleicht sind Sie Ihnen schon aufgefallen: Mitarbeiter von Apple sind derzeit in Wien unterwegs, um die Hauptstadt für den Kartendienst Apple Maps zu vermessen.

Schon von der Weite sind die Kartographen von Tech-Gigant Apple nicht zu übersehen: Mit riesigen weißen Rucksäcken, welche mit mehreren Kameras bestückt sind, laufen sie durch die Straßen Wiens. Das Straßennetz ist schon längst in Apple Maps enthalten, allerdings nur in der standardmäßigen 2D-Ansicht.

In mehreren großen Metropolen auf der Welt bietet Apple auch eine 3D-Ansicht an, so wie beispielsweise hier in Paris:

© oe24/Screenshot ×

In dieser kann der Nutzer die Stadt wie ein dreidimensionales Modell erkunden. Die Liste an Städte, die diese Spezialfunktion unterstützen, wird von Apple laufend erweitert. Bald wird man also virtuell auch über Wien in 3D fliegen können.