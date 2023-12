"Jeder soll wissen, was ich gemacht habe" - genau wie der 17-Jährige vor der Polizei ausgesagt hat, kam der junge Serienkiller-Verdächtige zu seinem ersten Prozess Mittwoch am Landesgericht: Eiskalt und verschmitzt lächelnd, wie auf einem Laufsteg stolzierte er am Blitzlichtgewitter vorbei.

Wien. Bei dem "Aufritt" um 9..45 Uhr im Saal 32 am Wiener Straflandesgericht ging es, wie oe24 berichtete, nicht um die Serie von Messerattacken auf Obdachlose (bei der zwei Männer sterben mussten), sondern um einen Angriff auf seine eigene Mutter im vergangenen Herbst in ihrem Haus in Ottakring. Dabei soll er sie geschlagen habe, dass die Frau die Polizei alarmierte, auch der Verdacht der Nötigung steht im Raum. Die einschreitenden Beamten, die damals natürlich noch nicht wussten, dass der junge Schläger Philipp S. (Name geändert) der meistgesuchte Täter Wiens war, nahmen den Burschen vorübergehend fest - ein Betretungs- und Annäherungsverbot wurde verhängt.

Badeschlapfen, Hoodie und ein Gähnen

Wie in der kurzen Verhandlung von nur 20 Minuten bekannt wurde, soll der Teenager seiner Mutter mehrere Faustschläge verpasst haben. Als sie zu Boden ging, versetzte er ihr laut Anklage Fußtritte gegen Oberkörper und Kopf, ließ nicht von ihr ab. Die Wienerin erlitt schwere Kopfverletzungen, multiple Blutunterlaufungen im Gesicht, am Hals und den Oberarmen. Dazu kamen etliche Prellungen sowie ein verschobener Rippenbruch. Sein Anwalt Manfred Arbacher-Stöger zu den Vorwürfen: "Mein Mandant war wegen der Einnahme von XTC, Kokain und Ketamin unzurechnungsfähig." Mit einem provokanten Gähnen verweigerte der Angeklagte, der ihn Badeschlapfen und blauem Hoodie erschienen war, daraufhin alle Aussagen. Die Staatsanwaltschaft beantragte ein psychologisches Gutachten.

Übrigens: Die voll in Tränen aufgelöste Mutter des Jugendlichen nahm von ihrer Recht Gebrauch, sich als Familienmitglied der Aussage zu entschlagen. Eine Nachbarin und einzige Zeugin schildert, was sie damals mitbekommen hat: "Er war total außer sich und ließ sich nicht beruhigen. So habe ich ihn noch nie gesehen. Als ob er ein andere wäre."

© Fuhrich ×

Der bekannte Strafverteidiger Manfred Arbacher-Stöger. © Fuhrich ×

Erst am Nachmittag sollte dann auch noch die Haftprüfung über die zu verhängende Untersuchungshaft aufgrund der beispielslosen Serie von Gewaltakten gegen Unterstandlose verhandelt werden. Für alle Vorwürfe gilt die Unschuldsvermutung.