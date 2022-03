100 Meter Schlange beim Tichy

Nach monatelanger Winterpause öffnete das Eis-Geschäft am Freitag wieder.

Favoriten. Riesiger Ansturm zahlreicher Eiscreme-Fans auf den Tichy-Eissalon in Wien-Favoriten am Freitag. Nach einer Winterpause hat der legendäre Eissalon am Reumannplatz endlich wieder aufgesperrt. Bei strahlendem Sonnenschein, jedoch frostigen Temperaturen standen Wiener Schlange, um ein köstliches Eis zu ergattern.

Info. Die Schlange war länger als hundert Meter. Es standen so viele Wienerinnen und Wiener an, dass man das Geschäft aus der Ferne schon nicht mehr erkennen konnte. Ein Mindestabstand wurde hier leider nicht immer eingehalten.

Bei vielen Geschäften ist es üblich, dass Kunden in der Schlange eine FFP2-Maske tragen – auch daran hielten sich die meisten Kunden hier nicht.

