14 Jahre Haft für Mordversuch in Wiener Bäckerei

Jetzt ist das Urteil da: 14 Jahre Haft

Am Wiener Landesgericht ist am Donnerstag ein Prozess um einen Messerangriff in einer Bäckerei wiederholt worden. Angeklagt war ein 63-Jähriger, der am 15. Dezember 2023 einem 25 Jahre alten Ex-Kollegen ein Klappmesser in die Brust gestoßen hatte. Die Staatsanwaltschaft geht von bedingtem Tötungsvorsatz aus. In einer ersten Schwurverhandlung hatten die Geschworenen die Hauptfrage in Richtung Mordversuch jedoch verneint, worauf das Urteil ausgesetzt wurde.

In der Neuauflage blieb der Angeklagte bei seiner bisherigen Verantwortung und machte Notwehr geltend. Er behauptete, sein ehemaliger Chef habe ihn um 5.00 Uhr in die Früh in die Bäckerei bestellt, um ihm noch zustehende Gelder auszubezahlen. Dabei sei er vom 25-Jährigen angegriffen worden, der ihm unterstellt hätte, er habe diesen beim Chef "schlecht gemacht". Der Jüngere habe ihm die Faust ins Gesicht geschlagen, er sei zu Boden gestürzt, habe sich aufgerappelt und dann den Kontrahenten mit einem gezückten Messer auf ihn zukommen gesehen: "Ich hab' ihn an der Hand festgehalten und konnte ihm das Messer entwinden." Dabei sei es zu den Stichverletzungen gekommen.

Dem widersprachen das Opfer sowie der Umstand, dass der 63-Jährige ein Klappmesser mit einer Klingenlänge von 15 Zentimetern und ein Hackbeil mit in die Bäckerei genommen hatte. Der Angeklagte habe "das Messer versteckt" und plötzlich auf den 25-Jährigen eingestochen, als sich dieser kurz abwandte, sagte die Staatsanwältin. Der Verletzte habe dem Angreifer auch noch das Hackbeil abnehmen können, ehe er blutend auf die Straße lief und von einem Passanten wahrgenommen wurde, der Polizei und Rettung verständigte.