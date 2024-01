Die Tat ereignete sich in einem Lokal in der Nähe der Schule.

Nur aus „Spaß“ sprühte ein 15-Jähriger (StA: staatenlos) drei ehemaligen Mitschülerinnen Pfefferspray ins Gesicht. Der Vorfall soll sich in einer Mittagpause in einem Lokal in der Nähe der Schule ereignet haben. Es sollen noch weitere vier Schüler verletzt worden sein.

Der Tatverdächtige flüchtete, wurde jedoch im Zuge einer Sofortfahndung von Polizisten der Polizeiinspektion Ziegelofenweg angehalten. Bei ihm stellten die Beamten einen Pfefferspray und pyrotechnische Gegenstände sicher.

Aggressiv und beleidigend

Der 15-Jährige verhielt sich gegenüber den Beamten aggressiv und beleidigend.

Wegen Verdachts der Körperverletzung, nach dem Waffengesetz, dem Pyrotechnikgesetz, wegen aggressiven Verhaltens und Anstandsverletzung wurde der Teenie auf freiem Fuß angezeigt. Weiters wurden gegen ihn ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.