17-Jähriger am Wiener Praterstern niedergeschlagen

In der Bahnhofshalle am Wiener Praterstern soll am Freitag ein 15-Jähriger auf einen 17-Jährigen eingeschlagen haben.

Laut Opfer haben zwei Jugendliche Bares von ihm gefordert, da er ihnen kein Geld geben konnte, kam es zur Schlägerei. Er wurde mit Prellungen im Gesicht ins Krankenhaus gebracht, berichtete die Polizei in einer Aussendung am Montag. Die Bereitschaftseinheit am Praterstern wurde am Freitag gegen 18.00 Uhr von einer Zeugin auf die Schlägerei aufmerksam gemacht. Der 17-Jährige lag in der Bahnhofshalle mit Schmerzen am Boden. Weitere Zeugen zeigten auf einen bereits flüchtenden Täter. Dieser konnte erst nach Anwendung von Körperkraft festgenommen werden. Der Jugendliche hat sich so stark gegen die Festnahme gewehrt, dass ein Polizist eine Schürfwunde und eine Prellung erlitt.