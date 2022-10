20 Prozent aller Tierarten vom Aussterben bedroht

Am 31. Oktober feiern wieder viele Menschen rund um die Welt Halloween. Der Tiergarten Schönbrunn feiert mit und erschreckt die Gäste, im Zeichen des Tierschutzes, mit schaurigen Zahlen.

Im Schönbrunner Tiergarten wurden einige tierische Bewohner mit Dekorationsartikeln überrascht. Darunter auch Kürbisse, welche eingeschnitzt eine Zahl präsentierten - 20 Prozent. Denn genau so viele Tierarten sind derzeit, laut der Weltnaturschutzorganisation IUCN, von der Ausrottung bedroht.

In absoluten Zahlen sind das in etwa 17.000 Tierarten, welche um ihre Existenz bangen müssen. Darunter auch der Vietnam-Sikahirsch, welcher eine Unterart der Sikahirsche ist und in der freien Wildbahn bereits nicht mehr vorzufinden ist. Der Tiergarten Schönbrunn hält sie seit 2017 und konnte diese auch schon erfolgreich nachzüchten.

© Daniel Zupanc ×

Tiergarten unterstützt internationale Initiative

Insgesamt leben rund 120 Tierarten in Schönbrunn, welche als gefährdet, stark bedroht oder sogar schon als in der Natur ausgerottet gelten, wie zum Beispiel Panzernashörner, Afrikanische Elefanten und Nashornleguane. "Wir wollen gemeinsam das globale Artensterben stoppen, daher unterstützt der Tiergarten die internationale Initiative ‘Reverse the Red‘. Jede bedrohte Tierart auf der Roten Liste soll zurück in den grünen Bereich“, so Regina Kramer, Kuratorin für Artenschutz.