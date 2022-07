Die Berufsrettung Wien wurde verständigt, versuchte den 23-Jähirgen noch zu reanimieren, was jedoch vergeblich war. Der junge Mann verstarb noch an Ort und Stelle.

Wien. Am Freitagnachmittag um 16.30 Uhr ist ein 23 Jahre alter Mann bei Reinigungsarbeiten in Wien-Wieden tödlich verunglückt. Der bulgarische Arbeiter (23) einer beauftragten Firma hatte offenbar ungesichert die Fenster der griechischen Botschaft in der Argentinierstraße geputzt, als er aus noch unbekannter Ursache aus einem Fenster zehn bis 15 Meter in einen Innenschacht abstürzte. Eine Reanimation blieb erfolglos, der junge Mann starb an Ort und Stelle, berichtete die Polizei in einer Aussendung.

Am Abend wurden die näheren Umstände des tödlichen Arbeitsunfall erhoben. Die Leiche wird von der Berufsfeuerwehr geborgen.