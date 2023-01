25-Jährige aus Wiener Donaukanal gerettet

Frau offenbar unter Alkohol- und Drogeneinfluss - Stark unterkühlt

Eine 25-jährige Frau ist in der Nacht auf Sonntag in den Wiener Donaukanal gestürzt. Dank einer schnellen Rettungsaktion von Polizei, Berufsfeuerwehr und Berufsrettung ging der Unfall relativ glimpflich aus. Die Frau stürzte gegen 3.45 Uhr an der Freda-Meissner-Blau-Promenade bei der Kaiserbadschleuse ohne Fremdeinwirkung ins Wasser. Zwei Begleiterinnen alarmierten die Einsatzkräfte und meinten, die 25-Jährige sei unter starkem Alkohol-und Drogeneinfluss gestanden.

Mit einem Rettungsring sicherten Polizisten vom Land aus die Frau an einem Wandvorsprung der Schleuse, Feuerwehrtaucher sicherten den Einsatz ab. Ein Polizeiboot nahm die 25-Jährige auf und brachte sie an Land, wo sie von der Berufsrettung stark unterkühlt und mit einer Mischintoxikation übernommen wurde. Nach der notfallmedizinischen Versorgung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.