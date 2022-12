Lokal verrechnet 1.700 Euro für Silvester-Dinner-Storno

Wegen einer Corona-Erkrankung, musste Wienerin Silvester-Dinner stornieren.

Innere Stadt. Unternehmerin Jaquline J. staunte nicht schlecht, als sie das heutige Silvester-Dinner für zwei Personen in einem noblen Restaurant stornieren wollte: „Ich habe in der Neuen Hoheit eine Reservierung für 2 Personen zu Silvester gebucht. Jedoch ist meine Begleitung plötzlich an Corona erkrankt und liegt im Spital. Ich wollte die Buchung stornieren. 1.700 € wurden mir trotzdem als Kaution verrechnet“.

Auf ÖSTERREICH-Nachfrage sagte ein Neue Hoheit-Mitarbeiter: „Unsere Stornierungsbedingungen sehen vor, dass die Summe eingezogen wird, wenn storniert wird. Egal aus welchem Grund“. Als wäre das nicht ärgerlich genug, teilte ein Mitarbeiter Jaquline mit, die Begleitung könne „mit Maske am Silvester-Dinner teilnehmen“. Letztendlich lenkte das Lokal ein: Jaquline hat einen Gutschein im Wert von 1.700 Euro erhalten. Immerhin...