25-Jähriger schießt Kontrahenten in Beine: Fahndung

Der Verdächtige ergriff nach der Tat die Flucht. Nach den namentlich bekannten Mann wird gefahndet.

Wien. Am Dienstag um 0.05 Uhr gab es nach Schüssen einen Polizei-Einsatz in Favoriten im Bereich Paltramplatz. Ein Streit zwischen einem 25-jährigen Nordmazedonier und einem 27-Jährigen. Der jüngere der beiden eröffnete das Feuer auf seinen Kontrahenten. Das Schussopfer erlitt Verletzungen im Bereich der Beine und begab sich selbst zur medizinischen Behandlung in ein Spital.

Das Landeskriminalamt führte eine Hausdurchsuchung an der Wohnadresse des 25-Jährigen durch. Er war nicht vor Ort. Der namentlich bekannte Tatverdächtige wurde daraufhin zu Fahndung ausgeschrieben, wie die Polizei berichtet.

Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien sind im vollen Gange. Die Ursache des Streites ist derzeit unbekannt.