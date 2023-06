Tiroler Motorradfahrer in der Steiermark tödlich verunglückt

66-Jähriger aus Bezirk Kitzbühel kam in Waldstück von Fahrbahn ab

Ein 66-jähriger Motorradfahrer aus Tirol ist Mittwochfrüh in der Südoststeiermark tödlich verunglückt. Der Mann wurde gegen 5.30 Uhr von einem Traktorfahrer leblos im Straßengraben der Wittmannsdorferstraße (L280) in der Gemeinde St. Peter am Ottersbach liegend entdeckt. Die Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod des Bikers aus dem Bezirk Kitzbühel feststellen, wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte.

Der Motorradfahrer dürfte kurz zuvor mit seinem Zweirad von Edla kommend in Fahrtrichtung Wittmannsdorf unterwegs gewesen sein. Er kam aus bisher unbekannter Ursache in einem Waldstück rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in den Graben. Aufgrund fehlender unmittelbarer Zeugen des Vorfalles sind die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang noch nicht abgeschlossen.