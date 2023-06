Schwerer Raub: Polizei fahndet nach diesem Duo

Die auf den Fahndungsfotos ersichtlichen Personen stehen im Verdacht, einen schweren Raub begangen zu haben.

Wien. Die beiden unbekannten Personen sollen mit vermutlich zwei weiteren Tätern einen 57-jährigen Mann körperlich attackiert und ihn beraubt haben. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen im Gesichtsbereich. Die Tatverdächtigen raubten dabei den Rucksack des Mannes, in dem sich ein Mobiltelefon, Dokumente und Bargeld befanden. Der Vorfall ereignete sich bereits am 18. August 2022 um 23 Uhr in der Onno-Klopp-Gasse (14. Bezirk).

Die Polizei veröffentlichte nun Fahndungsfotos von zwei Tatverdächtigen. Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, Ermittlungsbereich Leib/Leben, unter der Telefonnummer 01-31310-25100 erbeten.