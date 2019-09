32-Jähriger wollte Ex-Arbeitsstätte in Wien ausrauben

Wien. Ein 32-jähriger Mann hat am Montagvormittag versucht, Geld aus einem Restaurant seines Ex-Arbeitgebers in Wien-Ottakring zu rauben. Dabei gab er gegenüber einer Angestellten vor, ein Messer eingesteckt zu haben. Sie händigte ihm dennoch kein Geld aus, woraufhin der Österreicher ohne Beute floh und wenig später festgenommen wurde, berichtete die Polizei am Dienstag.

Der Tatverdächtige betrat gegen 8.20 Uhr die Büroräumlichkeiten des Restaurants auf der Ottakringer Straße, wo die Angestellte gerade Abrechnungen durchführte. "Er klopfte an ihre Tür und sie öffnete ihm. Dann hat er sie bedroht und gemeint, er habe ein Messer bei sich", sagte Polizeisprecher Markus Dittrich der APA. Ob der Mann tatsächlich ein Messer mitführte, ist nicht geklärt.

Ehemaliger Kellner

Bei der Befragung der Angestellten zeigte sich, dass es sich bei dem 32-Jährigen um einen ehemaligen Kellner des Lokals handelt. Er sei auch schon Tage zuvor im Gastgarten des Restaurants von Mitarbeitern gesehen worden, berichtete Dittrich.

Der Verdächtige wurde rasch ausgeforscht und vorläufig festgenommen. Nach der Einvernahme wurde er auf freiem Fuß angezeigt.