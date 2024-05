33-Jähriger auf offener Straße angeschossen

Zwei Männergruppen hatten sich für einen Drogendeal im Bereich der Hackengasse in Rudolfsheim-Fünfhaus getroffen.

Bei einer Auseinandersetzung in Rudolfsheim-Fünfhaus wurde am Mittwoch ein 33-Jähriger am Oberkörper und im Halsbereich mit einer Waffe angeschossen. Der Mann musste mit der Berufsrettung ins Spital gebracht und versorgt werden.

Seit dem brutalen Vorfall auf offener Straße kommen immer weitere Details ans Licht. So sollen sich zwei Männergruppen, jeweils drei Personen, in der Hackengasse getroffen haben, um einen Drogendeal zu vereinbaren.

Doch das Gespräch der Beteiligten lief plötzlich aus dem Ruder. So soll das spätere Opfer, ein 33-jähriger Österreicher, seine Pistole gezogen haben. Er war mit seinen beiden Freunden, einem 18- und einem 19-Jährigen vor Ort.

Wie sich die Schüsse lösten oder wer genau geschossen hat, ist derzeit noch unklar und wird ermittelt. Klar ist aber, dass der 33-Jährige am Oberkörper und im Halsbereich getroffen wurde und zu Boden sackte.

Die drei noch unbekannten Tatverdächtigen sollen zudem die drei Österreicher attackiert haben und schließlich geflüchtet sein. Von ihnen fehlt derzeit allerdings noch jede Spur.

Die beiden Freunde des Opfers konnten noch in der Nähe des Tatortes gefasst werden. Der 19-Jährige, der bei der Schlägerei verletzt wurde, hatte die illegale Pistole in einem öffentlichen Mistkübel entsorgt. Die Tatwaffe konnte bereits sichergestellt werden.

Eine Vernehmung des Opfers war aufgrund seines Zustandes bisher noch nicht möglich. Laut Polizei halten sich allerdings auch die beiden Freunde derzeit noch mit Aussagen zurück. Die Vernehmungen und weitere Ermittlungen in dem Fall laufen.