34-Jähriger betet mit Gewehr in Wiener Park

Der Mann hantierte mit einem Softair-Gewehr im Herderpark.

Am Freitag kam es im Herderpark in Wien-Simmering zu einem größeren Polizeieinsatz, nachdem ein Zeuge einen Mann mit einem Gewehr meldete. Der 34-Jährige, dessen Staatsangehörigkeit bislang ungeklärt ist, soll laut Angaben des Zeugen mit der Waffe hantiert und dabei in gebückter Haltung gebetet haben.

Die alarmierten Einsatzkräfte des Stadtpolizeikommandos Simmering begaben sich unter Einhaltung aller notwendigen Sicherheitsvorkehrungen in den Park. Zu diesem Zeitpunkt war noch unklar, ob es sich bei dem Gewehr um eine echte Schusswaffe handelte – die Polizei ging daher zunächst von einer potenziellen Gefahr aus.

Als der Mann die Polizisten bemerkte, ließ er das Gewehr sofort zu Boden fallen. Die Beamten konnten ihn rasch fixieren und stellten anschließend fest, dass es sich bei dem mitgeführten Gegenstand um ein Softair-Gewehr handelte – also eine Nachbildung, die in der Regel keine ernsthafte Gefahr darstellt, aber täuschend echt aussehen kann.

Da der Mann offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand war, wurde er nach einer amtsärztlichen Untersuchung in ein Spital eingeliefert. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls laufen.