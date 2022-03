360 Euro Strafe für Noteinsatz

Achtung, Abzocke: Weil er sein Fahrzeug in einer Sackgasse wenden musste, soll er Strafe zahlen.

Wien. Der Firmenchef Ali Yilmaz wurde am 14. Jänner zu einem Noteinsatz in die Franz-Eduard-Matras-Gasse in Wien-Donaustadt gerufen. „Am Ende der Sack­gasse musste ich mit meinem Kastenwagen an einem Parkplatz wenden“, so Ali Yilmaz zu ÖSTERREICH. Dabei wurde der 57-Jährige auf dem Privatgelände von einer Überwachungs­kamera gefilmt. Zwei Wochen später traf den Installateur der Schlag: Er bekam wegen unrechtmäßigem Befahrens des Parkplatzes eine Besitzstörungsstrafe in der Höhe von 360 Euro.

„Das ist doch Betrug! Es handelte sich damals um einen Notfall, deswegen bat ich den Anwalt um die Erlassung der Strafe“, erzählt der Firmenchef. Die Kanzlei ist zu keinerlei Verhandlungen bereit – seit Jahren nicht. Dutzende Wiener sind hier schon in die Falle getappt.